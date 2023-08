Nottingham deve aumentar oferta para tirar joia do Botafogo e de Textor

Os planos de John Textor para Matheus Nascimento, joia do Botafogo, podem ter uma alteração nos próximos dias. Afinal, o jornal inglês ‘The Sun’ publicou que o Nottingham Forrest cogita aumentar a oferta para 15 milhões de euros (R$ 93 milhões, na cotação atual). A anterior era inferior a 10 milhões de euros. Assim, garantiria o quanto antes a contratação do atacante de 19 anos.

A princípio, o dono da SAF alvinegra tem o desejo de fazer o mesmo que está prestes a acontecer com Lucas Perri e Adryelson: mantê-lo em um de seus clubes, No caso, o Crystal Palace, rival do Nottingham na Premier League. Tanto que Matheus ficou afastado das atividades do Alvinegro por cerca de dez dias para conhecer as instalações das equipes da Eagle Football Holdings.

Curiosamente, na mesma semana, o Glorioso acertou com outro centroavante, Diego Costa. O objetivo da chegada do veterano é cobrir as semanas em que Tiquinho Soares se recupera de lesão no joelho. Dessa forma, ao que parece, Matheus Nascimento pode até não jogar mais pelo líder do Brasileirão nesta temporada. A questão de sua transferência se tornou “quando”, e não mais “se”.

Destaque com Mundial sub-20



Em três temporadas, Matheus Nascimento fez apenas 12 gols pelo Botafogo. Em 2023, atuou em 17 partidas até aqui. Mesmo assim, sempre foi visto com um grande potencial para evoluir. Tanto que esteve no último Mundial sub-20, como reserva de Vitor Roque.

Recentemente, por conta de uma lesão, perdeu espaço para Janderson, que vem entrando no comando de ataque como bastante frequência. Contra o Internacional, aliás, Eduardo foi utilizado como “falso 9” nos primeiros 45 minutos.

