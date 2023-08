Aguirre diz que Santos precisa ‘melhorar muito’ no Brasileirão

O Santos perdeu por 4 a 0 para o Fortaleza neste domingo (13), na Arena Castelão, pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o Peixe na 17ª colocação, com 18 pontos, dentro da zona de rebaixamento. A partida marcou a estreia do técnico Diego Aguirre, que viu diversas falhas na equipe e acredita que o Alvinegro Praiano precisa melhorar muito na competição.

“O Fortaleza fez um bom jogo. Sempre é difícil jogar aqui. Eles vinham motivados pela classificação na Copa (Sul-Americana). Mas temos que jogar mais, treinar mais. Mais intensidade, melhorar muitas coisas no jogo para poder competir. Aliás, quando o Santos entrou em contato, sabíamos das dificuldades, da situação, da pressão. Tudo isso. Nós assumimos a responsabilidade achando que é possível melhorar. Vamos fazer de tudo e trabalhar para isso. Tem muito pela frente, ainda 19 jogos. Toda uma sequência de jogos em que, seguramente, vamos melhorar. Mas precisamos de resultados para que volte a calma, a tranquilidade. É um momento, uma situação complicada, mas eu tenho, como treinador e cabeça do grupo, transmitir confiança, trabalho e ir para frente”, disse Diego Aguirre.

Aguirre vê time abalado com gol sofrido

Além disso, o treinador acredita que o Santos estava jogando bem até o gol sofrido. Aguirre também ressaltou que o time fez apenas três treinamentos com o uruguaio e prioriza uma melhora nos próximos jogos.

Acho que mudou tudo com o gol. Nós cometemos um erro e o time perdeu confiança. Não encontramos os caminhos para empatar o jogo, marcar o gol. O Fortaleza jogou melhor e acabou ganhando merecidamente. Obviamente que estou preocupado não só pelo jogo de hoje, mas também com o que temos pela frente. Afinal, nós tivemos somente três treinos. É muito pouco. Agora temos uma semana longa até o próximo jogo, domingo, em casa. Temos que nos preparar, trabalha muito e tentar ganhar o próximo jogo. Essa é a ideia que temos que transmitir a todos.

