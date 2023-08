São Paulo vai à CBF para questionar pênalti marcado para o Flamengo

O São Paulo vai enviar nesta segunda-feira (14), um ofício a CBF questionando a arbitragem do duelo contra o Flamengo. As equipes empataram em 1 a 1 no domingo (13), no Maracanã, pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro. E o Tricolor deixou o Rio de Janeiro reclamando muito do pênalti marcado para o Rubro-Negro aos 47 do segundo tempo, que definiu o empate na partida.

O clube do Morumbi contesta a linha de impedimento traçada pelo VAR na origem da jogada. Na imagem, o árbitro de vídeo marca a linha no pé de um jogador do Flamengo no canto superior da tela e outra na entrada da área, quando há jogadores do time carioca e do São Paulo.

Contudo, não fica claro qual pé está sendo parâmetro para a decisão da arbitragem. Por conta disso, há um sentimento de indignação grande entre a diretoria do São Paulo. Além disso, surgiu uma preocupação em relação ao duelo contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil.

A marcação de pênalti a favor do Flamengo nem é tão questionada. Afinal, o próprio Michel Araújo postou uma mensagem em suas redes sociais pedindo desculpas por cometer a penalidade. Contudo, o Tricolor reclama muito da linha de impedimento traçada. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, aumentou o teor da reclamação.

“Sempre apoiei a profissionalização da arbitragem e acredito na seriedade do trabalho. No entanto, medidas são necessárias para que situações como a ocorrida na partida de ontem não se repitam, ainda mais em partidas e em competições de grande magnitude, como no nosso jogo com o Corinthians pela Copa do Brasil. Vamos manter contato com a CBF, além de protocolar nosso questionamento”, disse Julio Casares, na saída do Maracanã.

Arbitragem vem prejudicando o São Paulo?

Aliás, esta não é a primeira vez que o São Paulo questiona a arbitragem. O Tricolor reclamou da expulsão de Rodrigo Nestor, contra o Fortaleza pelo Brasileirão. Naquela partida, a arbitragem era comandada por Paulo César Zanovelli da Silva.

Além disso, o Tricolor também questiona os lances polêmicos ocorridos no clássico contra o Corinthians, pelo Brasileirão, como a marcação de falta em jogada que anulou gol de Calleri e o pênalti marcado em disputa com Wesley, em lance que resultou no gol de empate de Róger Guedes. Bruno Arleu de Araújo era o árbitro principal deste Majestoso.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.