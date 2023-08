Abel defende grande retrospecto contra técnicos portugueses

O Palmeiras encara o Cruzeiro nesta segunda-feira (14), no Allianz Parque, pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro. E, neste embate, o técnico Abel Ferreira não só vai encontrar um compatriota conhecido no futebol vomo também colocar um aproveitamento à prova. Afinal, o treinador palestrino tem números positivos contra técnicos portugueses.

Abel fez 18 jogos pelo Palmeiras contra portugueses e soma um aproveitamento de 77,7%, com 13 vitórias, três empates e duas derrotas. Entre suas “vítimas”, estão Ricardo Sá Pinto, António Oliveira, Paulo Sousa, Vítor Pereira, Pedro Caixinha e Ivo Vieira, Renato Paiva e Luís Castro.

Contudo, os dois últimos desta lista são os únicos que venceram Abel Ferreira durante seu período no Palmeiras. E em sequência. O Bahia, de Renato Paiva, bateu o Palmeiras por 1 a 0, no dia 21 de junho deste ano. Quatro dias depois, o Botafogo de Luís Castro venceu o Verdão pelo mesmo placar, só que no Allianz Parque.

Agora, Abel Ferreira procura manter seu bom aproveitamento contra técnicos portugueses. Esta será a primeira vez que o treinador palestrino vai enfrentar Pepa no futebol brasileiro. Contudo, não é a primeira vez que os dois duelam no futebol.

Abel Ferreira e Pepa já se encontraram sete vezes em Portugal, com retrospecto amplamente favorável ao palmeirense, que venceu seis vezes contra apenas uma do cruzeirense. Hoje, eles farão o primeiro “duelo” no futebol brasileiro. Sendo assim, o técnico palestrino busca manter seu retrospecto e fazer sua equipe subir ainda mais na tabela.

