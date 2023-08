Vasco entra na Justiça para mandar jogo contra o Galo no Maracanã

Pela terceira vez em um ano, a SAF do Vasco entra na Justiça para poder jogar no Maracanã. Há uma semana, o clube fez o pedido de mudança de local da partida contra o Atlético-MG e, depois de alguns dias sem resposta, foi rejeitado. A alegação do Consórcio, comandado pela dupla Fla-Flu, é o estado ruim do gramado, que cada vez mais recebe críticas.

Com isso, o departamento jurídico ajuizou uma ação na manhã desta segunda-feira, com o objetivo de liberar o uso do estádio no próximo domingo. A exemplo do que já ocorreu antes de compromissos contra o Sport, em 2022, e Palmeiras, em abril deste ano. Em ambos os casos, o Vasco teve ganho de causa e pôde organizar os respectivos jogos no Maracanã.

Vasco quer ter torcida

Se obtiver a autorização para jogar no Maracanã, o Vasco enfim poderá voltar a ter o apoio da torcida. Afinal, já cumpriu a punição do STJD de jogar quatro vezes sem público. Mas, em São Januário, o clube segue privado de vender ingressos, porque também houve a interdição por parte da Justiça comum. Com isso, o caso depende de novo julgamento.