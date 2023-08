Santos vai receber valor milionário por transferência de Neymar

O Santos deve receber uma bolada nos próximos dias. Tudo por conta do atacante Neymar. Afinal, o craque brasileiro está se transferindo para o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O clube do Oriente Médio vai desembolsar R$483 milhões para contar com o jogador, e o Peixe deve ficar com uma parte desta quantia por conta do mecanismo de solidariedade.

Se a negociação e os valores forem realmente confirmados, o Peixe deve desembolsar R$19,3 milhões. Afinal, o Santos tem direito a 4% da fatia, por ser o clube formador de Neymar. Além disso, o craque brasileiro vai receber R$ 1,7 bilhão durante este período e sua apresentação está marcada para esta quarta-feira (16).

Anteriormente, o Santos já havia recebido uma bolada milionária. Em 2017, com a transferência de Neymar do Barcelona para o PSG por R$ 820 milhões na cotação referente ao ano, o Alvinegro recebeu R$ 33 milhões. Na época, a contratação era a mais cara da história do futebol.

Passagem de Neymar no PSG

O craque brasileiro encerra sua passagem de dez temporadas atuando na Europa. Aliás, Neymar chegou ao PSG como jogador mais caro da história e com o projeto de alçar o clube ao topo da Europa, além de mirar prêmios individuais.

Contudo, por conta de diversos problemas físicos, o jogador não conseguiu subir o status do PSG. Assim, ele soma 173 jogos no Paris Saint-Germain, uma média de pouco mais de 28 por temporada. No período, o clube teve 318 partidas oficiais. Além disso, o brasileiro fez 118 gols e 70 assistências na equipe parisiense e conquistou 13 títulos, entre eles, cinco edições do Campeonato Francês, além do vice-campeonato da Champions League em 2020.

