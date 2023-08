Reforço do Botafogo, Diego Costa chega ao Rio para assinar contrato

Sem alarde, o novo reforço do Botafogo já está no Rio de Janeiro para assinar contrato até o fim da temporada. Trata-se do centroavante Diego Costa, de 34 anos, que pediu para evitar imprensa e torcida em sua chegada no Aeroporto do Galeão.

“Na área! Diego Costa desembarcou na manhã desta segunda-feira no Rio de Janeiro para fazer parte da família! Bem-vindo ao Glorioso Botafogo!“, publicou o clube em suas redes sociais.

O jogador chega para substituir Tiquinho Soares nas próximas semanas, que serão de recuperação de lesão para o artilheiro. Agora, a diretoria alvinegra acelera os trâmites para regularizar Diego Costa o quanto antes, de modo que ele possa enfrentar o São Paulo, no Morumbi, no próximo sábado.