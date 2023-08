Raphinha, do Barcelona, desabafa após expulsão: ‘Agora, vocês me odeiam’

O meia-atacante Raphinha fez um forte desabafo, em mensagem direcionada aos torcedores, nas redes sociais um dia depois de ser expulso no empate sem gols do Barcelona com o Getafe, domingo (13), fora de casa. O jogo, realizado na Grande Madri, foi uma as atrações da primeira rodada desta edição do Campeonato Espanhol.

“Muitos de vocês, agora, me odeiam, mas isso não vai me impedir de continuar a fazer o meu melhor por esta camisa. Espero compensar o meu erro o máximo possível por este escudo”, pontuou o jogador do atual campeão espanhol.

Raphinha também teve que pedir desculpas. Afinal, deixou o time com menos um e saiu de campo como vilão no tropeço do Barcelona.

“Gostaria de vir aqui pedir, sobretudo, desculpas aos meus companheiros de equipe, staff, torcedores e todos que me seguem aqui no Instagram. Errei e poderia ter custado mais caro à equipe… Não é assim que eu queria começar a temporada. Sou consciente e responsável pelo que aconteceu ontem à noite, com os erros aprendemos a melhorar”, filosofou.

Aos 40 minutos do primeiro tempo, Raphinha foi expulso da partida contra o Getafe. Ele acertou uma cotovelada em Gastón Álvarez e saiu mais cedo para o chuveiro.

Raphinha está no Barcelona desde a temporada passada, após se destacar pelo Leeds United. No fim do ano passado, ele disputou a Copa do Mundo do Qatar pela Seleção Brasileira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.