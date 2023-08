Corinthians recusa oferta de clube inglês por Murillo

O Corinthians recusou, nos últimos dias, uma proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, pelo zagueiro Murillo. O clube inglês não conseguiu chegar aos valores pedidos pelo Timão. Assim, a tendência é que o jogador fique no Parque São Jorge ao menos até o final da atual temporada. A informação partiu inicialmente do jornalista Samir Carvalho.

O Corinthians pede 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões) para negociar Murillo. Contudo, o Timão também estaria disposto a abrir conversas, caso uma oferta de R$ 96 milhões chegasse ao clube. Contudo, o Nottingham Forest não chegou nem perto dos valores pedidos pelo Alvinegro.

Murillo atraiu o interesse de diversos clubes da Europa nessa janela de transferências, principalmente por se tratar de um zagueiro canhoto e jovem. Recentemente, a Fiorentina e o Napoli, ambos da Itália, realizaram uma sondagem pelo jogador, mas não chegaram a realizar uma proposta.

Por outro lado, o Corinthians se mostra irredutível nos valores. Com a saída de Róger Guedes para o Qatar, o Timão não tem pressa em negociar outro jogador. Além disso, a diretoria não gostaria de vender mais nenhum jogador considerado titular no time de Vanderlei Luxemburgo.

Dessa forma, o defensor deve permanecer, ao menos, por enquanto. Como a janela europeia se fecha no dia 31, o Corinthians só venderá Murillo pelo que considera o valor certo. Aos 21 anos, o zagueiro tem contrato com o Timão até o fim de 2025. Neste ano, o jogador ganhou mais espaço na equipe profissional após a promoção do time sub-20. Ele disputou 24 partidas até o momento.