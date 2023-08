Corinthians tem a segunda melhor sequência de times da Série A

O Corinthians bateu o Coritiba por 3 a 1 neste domingo (13), na Neo Química Arena, pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o Timão chegou a 11° partida seguida sem derrota na temporada. Assim, o Alvinegro também engata a segunda melhor série invicta de um clube da série A.

A atual série invicta do time comandado por Vanderlei Luxemburgo é a segunda maior entre clubes da Série A do Brasileirão. O Alvinegro trás somente do líder Botafogo, que não perde há 16 partidas.

A última derrota do Timão, aconteceu no mês passado, quando foi superado pelo América-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Desde então, a equipe do Parque São Jorge conquistou oito vitórias e três empates, além de duas classificações em mata-matas.

Aliás, se contarmos apenas o Campeonato Brasileiro, a equipe só está atrás de Botafogo (10) e Cuiabá (6) quando comparadas as atuais séries de partidas invictas. Afinal, a última vez que o Corinthians perdeu na competição, aconteceu na 13° rodada, para o RB Bragantino, na Neo Química Arena.

O Timão acumula 81,1% de aproveitamento desde a última derrota na temporada, tendo marcado 19 gols e sofrido nove. E é com esses números que o time de Vanderlei Luxemburgo chega para a partida mais importante da temporada até aqui.

Corinthians chega com moral para jogo do ano

Afinal, o Corinthians encara o São Paulo nesta quarta-feira (16), às 19h30, no Morumbi, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Como venceu o jogo de ida por 2 a 1, o Timão precisa apenas de um empate para avançar. Assim, basta apenas se manter invicto para chegar novamente na final do torneio, como foi no ano passado.

