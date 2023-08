Casimiro sobre Neymar na Arábia Saudita: ‘Broxante’

O influenciador digital Casimiro Miguel opinou sobre a ida do meia Neymar ao Al-Hilal, para disputar as próximas duas temporadas. Em uma live, Cazé lamentou a ida do brasileiro para o futebol da Arábia Saudita.

“Enquanto não confirmar, eu não vou acreditar. Juro por Deus, não dá para acreditar”, disse Casimiro quando a informação ainda não tinha sido confirmada. “Broxante para c***! Eu lamento pela questão da competitividade e do nível técnico, que é muito baixo na Árabia”, acrescentou.

Casimiro ainda falou que acreditava no retorno de Neymar ao Barcelona, por conta da boa passagem do brasileiro pelo time espanhol.

O craque brasileiro encerra sua passagem de dez temporadas atuando na Europa. Aliás, Neymar chegou ao PSG como jogador mais caro da história e com o projeto de alçar o clube ao topo do continente, além de mirar prêmios individuais. Contudo, por conta de diversos problemas físicos, o jogador não conseguiu chegar lá.

Neymar confirmado por novo clube

O atacante Neymar será, enfim, jogador do Al-Hilal. O craque brasileiro vai deixar o Paris Saint-Germain após seis anos e deve ser o novo reforço daquela instituição. O clube do Oriente Médio deve desembolsar R$ 540 milhões para contar com o atleta. Ele vai receber R$ 1,7 bilhão durante este período e sua apresentação está marcada para esta quarta-feira (16).

Al-Hilal e Neymar entraram em acordo na manhã deste domingo. O PSG seguia irredutível em sua pedida por R$540 milhões, que foi acertada nas últimas horas com o time saudita. O time francês deve ganhar tal valor, entre bônus e variáveis.

O Al-Hilal, afinal, protagonizará a maior contratação feita por um time não europeu na história. O clube, que é o mais popular da Arábia Saudita, promete grande evento na quarta-feira para a apresentação de Neymar. Aliás, o craque brasileiro irá jogar ao lado do atacante Michael e será comandado por Jorge Jesus, ambos ex-Flamengo.

