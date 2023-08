Fluminense não tem bons números como visitante no Brasileirão

O Fluminense não teve um bom aproveitamento como visitante no primeiro turno do Brasileirão. Afinal, os jogadores tricolores conquistaram somente sete dos 27 pontos disputados fora de casa no campeonato. Assim, Fernando Diniz precisa montar um time mais competitivo e consistente quando atua longe do Rio de Janeiro.

Não é a primeira vez que Fluminense tem um aproveitamento negativo como visitante no primeiro turno do Brasileirão. Afinal, os jogadores tricolores também só conseguiram vencer dois jogos na primeira metade do Brasileirão em 2019. Inclusive, Fernando Diniz também era treinador do clube na época.

Fluminense no Brasileirão

O técnico, portanto, vem tendo dificuldade em montar um time vencedor longe do Rio de Janeiro. O desempenho como mandante, no entanto, é positivo. O Fluminense, afinal, está invicto no Maracanã com 24 pontos conquistados neste primeiro turno de Brasileirão. As boas atuações dentro de casa fizeram com que os jogadores tricolores ficassem nas primeiras colocações do campeonato.

A equipe tricolor atualmente está nas quartas de final da Libertadores e briga pelo título do Brasileirão. Fernando Diniz, assim, sonha em conquistar um título expressivo na temporada para corar todo trabalho que vem sendo realizado. O treinador, por sinal, esteve presente na conquista do título do Campeonato Carioca deste ano.

O comandante, agora, terá, enfim, uma semana livre de treinos para preparar os jogadores tricolores para os próximos compromissos da temporada. O Fluminense entra em campo no próximo sábado (19), às 18h30, diante do América-MG, no Maracanã, pelo Brasileirão. O Time de Guerreiros, portanto, vai com tudo em busca de mais uma vitória dentro de casa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.