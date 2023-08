Presidente do Fluminense repudia ida do Vasco à Justiça para jogar no Maracanã

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, se manifestou sobre a ida do Vasco à Justiça para jogar no Maracanã na partida contra o Atlético, no dia 20 de agosto, pela rodada 20 do Campeonato Brasileiro. Contrariando a decisão do rival, o mandatário tricolor afirmou que o movimento do clube de São Januário tem como objetivo tumultuar a gestão Fla-Flu no estádio.

“O Rio de Janeiro tem outro estádio, mas, infelizmente, fica claro que o objetivo do Vasco é apenas o de tumultuar a nossa gestão do estádio”, disse Mário Bittencourt.

“Esperamos que haja sensibilidade por parte do poder judiciário. Essa semana tem semifinal da Copa do Brasil, semana que vem tem quartas de final da Libertadores. Jogos decisivos pelos quais os clubes se preparam o ano inteiro. O gramado não pode estar ruim”, completou o presidente do Fluminense.

Vale destacar que antes do Vasco solicitar o Maracanã judicialmente, o clube pediu ao Consórcio Maracanã para utilizar o estádio. No entanto, teve a sua solicitação negada. Assim, similarmente a 2022, para jogo contra o Sport, e neste ano, para confronto com o Palmeiras, o Vasco foi à Justiça.

Preocupações da diretoria do Fluminense

Para os tricolores, repudiar a escolha do Vasco não passa apenas pela rivalidade entre os clubes. Afinal, a diretoria do Fluminense teme pela qualidade do gramado, constantemente criticado por jogadores e treinadores. Aliás, o jogo contra o Olimpia, pelas quartas de final da Libertadores, será quatro dias após o possível confronto entre Vasco e Atlético. Assim, o imbróglio liga o sinal de alerta para a cúpula tricolor.

