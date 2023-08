Felipão defende Paulinho por vaias: ‘Quem fez o gol?’

O técnico do Atlético, Felipão, saiu em defesa do atacante Paulinho, após a vitória do Galo sobre o Bahia, por 1 a 0, domingo, no Mineirão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Antes do confronto contra o Bahia, Paulinho foi vaiado pelos atleticanos. A motivação é simples: na eliminação do Galo na Copa Libertadores, o camisa 10 perdeu um gol sem goleiro, contra o Palmeiras. O tento levaria a partida para os pênaltis.

No entanto, a vitória diante do Bahia, no domingo, foi com gol de Paulinho. O técnico Felipão valorizou, então, o triunfo em casa e defendeu seu atacante das críticas.

“Quem fez o gol? Tô dizendo para a torcida. Não tá afetando (a pressão da torcida sobre o Paulinho). Quem fez o gol sobre o Flamengo? O Paulinho”, salientou o treinador.

O treinador ainda garantiu que Paulinho é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. E alertou: a torcida precisa entender que os erros vão acontecer.

“Se o Paulinho faz 2, 3, 4 gols, ele tem que errar. Porque senão ele teria que ser o maior jogador do mundo e ele não é o maior jogador do mundo. Ele é um excelente jogador, mas ele erra uma jogada final, como os outros, e acerta. E ele acerta muito mais”, concluiu.

Paulinho, aliás, é o vice artilheiro do Galo em 2023. Ele marcou 16 gols na temporada e fica atrás somente de Hulk, que marcou 22.

Com a vitória sobre o Bahia, afinal, o Atlético chegou a décima colocação do Brasileirão, com 27 pontos conquistados. Na próxima rodada, o Galo encara o Vasco, no domingo, às 11h (de Brasília), no Rio de Janeiro.

