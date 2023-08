Braz descarta relação desgastada entre jogadores e Sampaoli

Um dos nomes mais cobrados pela torcida do Flamengo antes, durante e depois do empate com o São Paulo, Marcos Braz falou com a imprensa após o fim da partida. Na zona mista do Maracanã, o vice-presidente do clube carioca descartou a possibilidade de uma relação desgastada entre o técnico Jorge Sampaoli e os jogadores do Flamengo.

“Não acredito nisso, que não tenha boa relação. O Sampaoli é um bom treinador, todo mundo sabe que a gente teve um evento fora da curva, que não tem como controlar. Dessa forma, o Flamengo, como instituição, tomou todas as atitudes, as pessoas do departamento entenderam isso e a vida seguiu. Tivemos uma vitória contra o Olimpia aqui em que passei na zona mista e não fui perguntado por ninguém em relação a elenco e, num ato subsequente, simplesmente fomos eliminados”, disse Marcos Braz.

O evento citado por Braz como “fora da curva” foi a agressão de Pablo Fernández em Pedro. No entanto, o dirigente foi sucinto sobre o assunto: “Vida que segue”.

“Mesmo que eu achasse que tivesse, não é justo falar agora como desculpa se não procurei por vocês no momento certo. Agora tenho certeza absoluta que não é o momento certo para falar sobre isso. O que posso falar é que foi tomada uma atitude como instituição, vida que segue e a gente está em pé numa competição importantíssima, que é a Copa do Brasil. Pessoas aqui dentro do departamento ainda acreditam no Brasileiro e é isso. Assim, é você ter tranquilidade para poder seguir”, definiu Marcos Braz.

Ambiente do Flamengo é ruim?

Com os resultados ruins, torcedores do Flamengo citam, nas redes sociais, que um dos principais motivos para a fase do time é o ambiente no vestiário. Para alguns, o semblante de alguns jogadores transparece uma sensação incômoda0. Mas Marcos Braz explica que o cenário atual se reflete na eliminação da Libertadores, pela chateação dos próprios atletas.