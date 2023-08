Tiago Orobó marca dois gols e garante vitória do Daejeon na Coreia do Sul

Em sua segunda temporada na Coreia do Sul, o brasileiro Tiago Orobó brilhou mais uma vez no fim de semana. No último domingo, o atacante marcou dois gols na vitória do Daejeon Citizen sobre o Seoul por 4 a 3. Ao todo, ele tem nove gols na K-League, o Campeonato Sul-Coreano.

“Muito fiz pelo momento que tenho vivido aqui na Coreia do Sul. Desde a temporada passada, venho podendo fazer gols, tenho ajudado da forma que posso e isso é o mais importante. Atacante precisa estar marcando gols, é o nosso ofício e fico muito feliz por estar marcando e conseguindo ajudar o Daejeon a subir na tabela e conquistando vitórias junto com os meus companheiros”, disse.

Tiago Orobó falou sobre o momento da equipe e afirmou que o Daejeon precisa seguir crescendo na tabela para continuar sonhando com o título.

“A gente vinha de uma derrota, agora enfrentamos um adversário direto na tabela, jogando em casa e conseguimos uma vitória expressiva. O nosso pensamento é de poder seguir vencendo, fazer uma reta final forte, para podermos garantir a vaga no mata-mata e para que o nosso time esteja com chances de brigar até o final da competição pelo título ou por uma competição continental”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.