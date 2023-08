Allan rebate sobre críticas sobre Sampaoli: ‘Estamos com ele’

“Estamos com ele”, assim definiu Allan sobre a relação dos jogadores com o técnico Jorge Sampaoli. A resposta do volante rubro-negro surge durante o pior momento do técnico argentino no clube carioca, após a eliminação na Libertadores e o empate amargo com o São Paulo no Maracanã. Sobre as críticas, Allan ironizou: “falar até papagaio fala”.

“Não. Isso vem de fora para dentro. Se algum jogador falou isso, aí vocês podem acreditar. Mas a gente está junto. Falar até papagaio fala. Portanto, passamos por esse momento ruim de resultado e estamos trabalhando para sair o mais rápido possível”, disse Allan.

“Mas não existe isso, não tem distanciamento. Ele pode ter o jeito dele, enfim, mas a gente gosta dele, estamos com ele e queremos sair juntos dessa com ele”, completou o volante.

Allan responde sobre ajuda de psicólogos

Na zona mista do Maracanã, Allan foi perguntado sobre a assistência de psicólogos aos jogadores do Flamengo. Mas, para o volante, cada jogador precisa olhar para si e buscar melhorar o rendimento em campo.

“Meu irmão, não tem psicólogo que ajuda jogador não, é cada um olhar para si próprio e tentar sair da situação o mais rápido possível. Até porque não tem tempo né, a gente joga duas vezes por semana, é muito difícil ter uma sequencia”, explicou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.