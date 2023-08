Cristiano Ronaldo estabelece recorde de seguidores no Instagram

Cristiano Ronaldo conseguiu mais um recorde para se orgulhar. Desta vez, no entanto, fora das quatro linhas. Afinal, o gajo do Al-Nassr, da Arábia Saudita, é a primeira e única pessoa neste planeta a superar a marca de 600 milhões de seguidores no Instagram, rede social onde o jogador gosta de se promover.

Aliás, somente o perfil do próprio Instagram supera o craque português neste sentido. A empresa tem 651 milhões de seguidores. É bom, porém, abrir o olho, pois Cristiano Ronaldo está chegando…

Entre os usuários da rede social, Messi, do Inter Miami, dos Estados Unidos, aparece em segundo. O astro argentino soma 482 milhões de seguidores. Quem encerra o pódio, com a medalha de bronze, é a cantora Selena Gomez, 427 milhões.

Já no top-5 ainda aparecem a influencer Kylie Jenner ( 398 milhões) e o ator Dwayne The Rock Johnson (388 milhões).

Cristiano na bronca

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o atacante Cristiano Ronaldo reclamando de não receber o prêmio de MVP (melhor jogador) da Liga dos Campeões Árabes. Após a vitória do Al Nassr, seu clube, por 2 a 1 sobre o Al Hilal, o camisa 7 foi se queixar com a organização.

