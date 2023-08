Chelsea anuncia contratação do volante Moisés Caicedo

A novela Moisés Caicedo chegou ao fim na Inglaterra. Nesta segunda-feira o Chelsea anunciou a contratação do volante que estava no Brighton. O clube de Londres venceu a concorrência do Liverpool na janela de transferências para ficar com o equatoriano.

Os Blues desembolsaram incríveis 115 milhões de libras (R$ 721 milhões) para fechar com o volante. Caicedo agora é a negociação mais cara da história do futebol britânico. Ele assinou contrato de oito anos, até 2031, com possibilidade de extensão por mais uma temporada.

“Estou muito feliz por chegar ao Chelsea. Estou muito animado por estar aqui neste grande clube e não pensei duas vezes quando o Chelsea me chamou. Só sabia que queria assinar por este clube. É um sonho estar aqui e mal posso esperar”, disse o jogador.

A negociação foi um chapéu do chapéu. Desde maio o Chelsea negociava pelo volante, que na última semana quase foi parar o Liverpool. Os Reds ofereceram ao Brighton mais que os Blues e ficaram perto do acerto. Caicedo, porém, avisou ao time de Jürgen Klopp que queria atuar na equipe de Londres.

Moisés Caicedo chegou ao Brighton no início de 2021, mas teve também uma passagem por empréstimo pelo Beerschot V.A., da Bélgica. Ao todo, o volante fez 53 jogos pela equipe do sul da Inglaterra, com dois gols e três assistências.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.