Al-Hilal vence no Saudita com ‘hat-trick’ de Malcom

Enquanto o Al-Hilal aguarda a chegada de Neymar, outro brasileiro brilha no time de Jorge Jesus. Malcom, ex-jogador do Corinthians, marcou três vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Abha nesta segunda-feira (14), pela primeira rodada do Campeonato Saudita.

A vitória em cima do Abha acontece para afastar momento frustrante do Al-Hilal, que perdeu para o rival Al-Nassr na Supercopa no final de semana.

Como foi o jogo

Apesar do resultado, o Al-Hilal encontrou dificuldade na partida. O primeiro gol de Malcom saiu aos 31 minutos, com assistência de Nasser Aldawsari. Mas, dois minutos depois, o Abha empatou com Saad Bguir. Até o fim do primeiro tempo, o time de Jorge Jesus tentou voltar a ficar na frente no placar, mas encontrou bastante dificuldade.

Na volta do intervalo o time seguiu pressionando e chegou ao segundo gol aos 10 minutos, quando Malcom bateu no canto do goleiro Mboka, que não foi bem no lance. O gol da vitória saiu aos 31′. Malcom recebeu passe de Mohamed Kanno, dominou e bateu cruzado.

Próximo jogo do Al-Hilal

O Al-Hilal volta a campo no sábado, às 15h (de Brasília), para enfrentar o Al-Feiha, em casa, no estádio Principe Faisal Bin Fahd. A partida, aliás, pode marcar a estreia de Neymar.