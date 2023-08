Ex-jogador do Flamengo vence o Masterchef do Uruguai

O ex-jogador Horacio Peralta mostrou toda sua experiência na cozinha e venceu a quarta edição do Masterchef Celebridades do Uruguai. Peralta ficou conhecido no Brasil por vestir a camisa do Flamengo.

Além de Peralta, outros esportistas estavam na disputa do prêmio culinário: o atleta olímpico Emiliano Lasa, a corredora Maria Pía Fernández e o técnico Luis López.

Na final, o ex-rubro-negro venceu o cantor Gustavo Lust. Ele teve que preparar um carpaccio de atum vermelho com alcaparras, tomare-cereja e couve. Depois, cozinhou um rack de cordeiro com reduçõ de vinho tinto, creme de batata e mousse de abacate. Para a sobremesa, Peralta preparou um pão de ló de cacau com ganache de chocolate e laranja.

Hoje com 41 anos, Peralta defendeu o Flamengo em 2006, fazendo 20 partidas e participando da campanha do título da Copa do Brasil daquele ano. O uruguaio já passou por clubes médios da Europa, como Albacete (ESP) e Cagliari (ITA).

