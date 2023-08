Palmeiras x Cruzeiro, Ao Vivo, com a ‘Voz do Esporte’, a partir das 17h30

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam, nesta segunda-feira, às 19h (de Brasília) no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Brasileirão. Uma vitória fará o Verdão terminar o turno em segundo lugar (mas em pontos perdidos atrás do Grêmio, que tem um jogo a menos). Mas o Cruzeiro vai atrás do triunfo. Afinal, mais três pontos deixarão o time na metade de cima da tabela neste seu retorno à elite. Além disso é mais um duelo entre treinadores portugueses Abel Ferreira x Pepa. Com tantas atrações, não perca nenhum detalhe do clássico