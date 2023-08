Bragantino x Vasco, Ao Vivo, com a ‘Voz do Esporte’, a partir das 19h30

Bragantino e Vasco fazem o jogo que encerra a 19ª rodada do Brasileirão, a última do turno. Enquanto o Bragantino pode assumir a vice-liderança (se vencer e o Palmeiras tropeçar contra o Cruzeiro, também nesta segunda-feira) o Vasco está na zona de rebaixamento. Não sairá mesmo se vencer o jogo. Porém, com mais três pontos, dá um bom salto para se aproximar da “zona da salvação”. Este jogo, que começa às 21h (de Brasília), será no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista e terá cobertura completa da Voz do Esporte. A narração e o comando é de Christian Rafael. Mas a Voz começa a transmissão a partir das 19h30.