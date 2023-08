‘Arábia deixa Neymar ainda mais longe de ser o melhor do mundo’, opina apresentador

Se até hoje Neymar não conseguiu o tão sonhado título de melhor jogador do mundo, a ida para a Arábia Saudita pode deixá-lo ainda mais longe desse feito. É o que acredita André Rizek. O apresentador do SporTV foi categórico em sua opinião: talento não é o suficiente.

“Neymar foi terceiro lugar da Bola de Ouro em 2017 (último ano dele no Barcelona). Depois, 12º em 2018, fora do Top 20 em 2019, 16º em 2021 e fora do top 20 em 2022. Não se discute talento. Mas só talento não é suficiente para estar entre os melhores. A Arábia o deixa ainda mais longe disso”, disse Rizek em seu Twitter.

O craque brasileiro está na Arábia Saudita, segundo informações do “ge”, onde tinha marcado para esta segunda-feira (14) a realização de exames médicos. O jogador assinará com Al-Hilal por duas temporadas. A apresentação oficial do camisa 10, inclusive, está marcada para quarta-feira (16).

O atacante, por sinal, estava no PSG desde 2017. O Al-Hilal, aliás, desembolsou cerca de 100 milhões de euros (R$ 540 milhões) pela contratação do camisa 10. As partes, inclusive, se acertaram da manhã do último domingo (13). É a maior contratação da história de um time não europeu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.