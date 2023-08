Cruzeiro aposta em retrospecto fora de BH para vencer o Palmeiras

O Cruzeiro terá uma pedreira pela frente, ao encontrar o Palmeiras, na noite desta segunda-feira (14), no Allianz Parque, em São Paulo. Contudo, a Raposa se agarra no retrospecto positivo longe de Belo Horizonte.

Fora de casa, o Cruzeiro tem a sexta melhor campanha do Campeonato Brasileiro, com três vitórias, quatro empates e uma derrota em oito jogos. A única derrota celeste longe da capital mineira foi contra o Corinthians, na estreia do Brasileirão.

O grupo fez trabalhos em gramado sintético ao longo da semana para se adaptar ao campo do Allianz Parque e buscar uma vitória longe de Belo Horizonte. Aliás, já são quatro jogos sem uma vitória e já existe o início de pressão. A equipe, inclusive, vai ter mudanças em relação à formação que empatou sem gols com o Botafogo, no Mineirão.

Com lesões ligamentares em um dos joelhos, porém sem necessidade de cirurgia, Matheus Pereira não fica à disposição do técnico Pepa. O mesmo acontece com Wallisson, que tem presença incerta por conta de dores no joelho direito. Embora some alguns desfalques, a comissão terá também retornos importantes. São os casos de Rafael Cabral, Wesley e Bruno Rodrigues, após cumprirem suspensão na rodada anterior.

O Cruzeiro chega para a partida com 24 pontos, na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. A distância para os primeiros colocados não é grande, no entanto, para os últimos também é bem próxima. Portanto, o grupo de Pepa busca o triunfo para melhorar sua situação dentro do certame.

O provável Cruzeiro é: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Felipe Machado, Lucas Silva e Mateus Vital (Bruno Rodrigues); Wesley e Arthur Gomes.

