PSG acerta venda de jogador para Roma

A janela de transferências no PSG continua agitada e repleta de movimentações. Após a confirmação da transferência de Neymar para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, o clube parisiense chegou a um acordo para mais uma saída nesta segunda-feira (14). De acordo com fontes da imprensa tanto francesa quanto italiana, o meio-campista Leandro Paredes, de 29 anos, está prestes a assinar um contrato com a Roma, válido até junho de 2025, com a possibilidade de estender-se até junho de 2026.

Paredes conquistou o título Mundial com a seleção da Argentina no Qatar, e tinha um contrato vigente com o PSG até junho de 2024. Dessa maneira, a transferência para a Roma será efetivada mediante o pagamento de 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,4 milhões) por parte do clube italiano.

Fora dos planos do PSG, o atleta esteve emprestado à Juventus durante a temporada anterior. Dessa forma, desde seu retorno ao Paris Saint-Germain, tem treinado ao lado de outros jogadores que não estavam nos planos da equipe.

Além disso, será a segunda passagem de Leandro Paredes pela Roma. O meio-campista já havia defendido as cores da equipe italiana entre 2014 e 2017, e agora retorna ao clube após um período de seis anos.

