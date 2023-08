David Luiz faz tratamento, mas não deve enfrentar o Grêmio

Na reapresentação do elenco rubro-negro nesta segunda-feira (14), no dia seguinte ao empate com o São Paulo, o zagueiro David Luiz seguiu tratamento na parte interna do Ninho do Urubu. O camisa 23, com um desconfortou muscular no adutor esquerdo, não deve ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli para a partida contra o Grêmio, no Maracanã, na quarta-feira (16).

Na véspera da partida contra o São Paulo, no domingo, David Luiz foi cortado da partida após relatar o desconforto na perna esquerda. Nesta segunda-feira, realizou tratamento intensivo na academia do CT, mas não tem grandes expectativas pelo retorno para a partida contra o Imortal. O jogo vale uma das vagas para a grande decisão da Copa do Brasil.

Além de David Luiz, os titulares contra o São Paulo também realizaram atividades na academia.

Erick Pulgar inicia transição física

Fora dos jogos do Flamengo desde o dia 12 de julho, Erick Pulgar iniciou, nesta segunda-feira, a transição física ao gramado. Assim, o volante chileno realizou algumas atividades com os demais jogadores do elenco no campo do Ninho do Urubu. No entanto, a tendência é que fique de fora da partida de quarta-feira.