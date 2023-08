Neymar passa por exames médicos e assina com Al-Hilal

Agora é oficial. Neymar é jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita. O brasileiro de 31 anos passou por exames médicos e assinou contrato de dois anos com o clube da Arábia Saudita nesta segunda-feira (14). Ao mesmo tempo, de acordo com informações do ‘ge’, o anúncio oficial do craque será feito nesta terça (15).

Neymar irá receber um total de 320 milhões de euros na Arábia Saudita (cerca de R$ 1,7 bilhão), com salário, luvas e parcerias comerciais. Isso se traduz em mais de R$ 70 milhões a cada mês, ou aproximadamente R$ 2,3 milhões por dia. Além disso, o salário será o dobro do que o craque brasileiro recebia no Paris Saint-Germain.

Neymar tinha contrato com o PSG até 2027 e a transferência foi boa para o clube francês, que vai receber, entre bônus e variáveis, o valor desejado de 100 milhões de euros (R$ 540 milhões). Ao mesmo tempo, a contratação se tornou a maior feita por um time não europeu na história do futebol.

Al-Hilal vence no Saudita com ‘hat-trick’ de Malcom

O interesse do Al-Hilal em Neymar já existia há bastante tempo. Mas, recentemente, o clube árabe acelerou os esforços para concretizar o negócio ainda nesta janela de transferências e assegurou uma das maiores estrelas do futebol mundial.



Além disso, antes de apostar suas fichas em Neymar, o Al-Hilal tentou a contratação de Lionel Messi e chegou a oferecer R$ 500 milhões de euros por dois anos ao craque argentino, que por sua vez optou em fechar com o Inter Miami, dos Estados Unidos.

