Santos pode agir judicialmente se Marcos Leonardo não retornar

Após desfalcar os últimos treinos do Santos e ficar de fora da partida contra o Fortaleza, Marcos Leonardo é aguardado no CT Rei Pelé nesta segunda-feira (14). Mas, caso o atacante não se reapresente, o clube da Vila Belmiro pode tomar precauções com o departamento jurídico. Dessa forma, o coordenador Alexandre Gallo explica a situação.

“Está definida a parte do Santos. Eu espero muito contar com ele a partir de segunda-feira nos treinamentos, nos trabalhos, de uma maneira efetiva. Se isso não acontecer, o Santos vai tomar as suas precauções. O Santos tem um departamento jurídico bastante competente. Mas de maneira alguma queremos chegar em qualquer situação que leve para esse lado. Temos uma decisão que os valores colocados não atendem ao nosso presidente, ao CG (Comitê de Gestão)”, detalhou Alexandre Gallo.

“É um grande jogador, um talento, um menino que só plantou coisas boas. Assim, a gente espera que ele possa colher coisas mais positivas. Conversei bastante com ele, quase que uma hora e disse que nos últimos 30 anos o Santos não deixou de vender nenhum jogador que seja protagonista. Ele é um grande jogador, artilheiro, jogador de Seleção Brasileira. Eu sei bem o que é isso, a cabeça do pessoal em relação a isso. Aliás, não queremos nenhum tipo de litígio. Queremos o Marcos Leonardo em campo e o mais rápido possível. Essa é a nossa posição”, completou o dirigente.

Entenda a situação de Marcos Leonardo

O Santos recebeu uma proposta da Roma, da Itália. A oferta está na casa dos R$ 96 milhões. No entanto, a diretoria do Peixe que, anteriormente, informou o jogador que o venderia em caso de uma boa proposta, faz jogo duro. A ideia é segurar o atacante, pois entende que ele é importante neste momento delicado do Alvinegro Praiano no Brasileirão.

Em contrapartida, Marcos Leonardo informou ao Santos o seu desejo em ser negociado ao clube italiano. Na semana passada, ele alegou problemas de saúde para não comparecer aos treinamentos no CT Rei Pelé. Posteriormente, não foi relacionado por Diego Aguirre para o jogo contra o Fortaleza.

