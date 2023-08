City terá desfalques para final da Supercopa da Europa

O Manchester City terá desfalques importantes para a final da Supercopa da Europa. Em busca do título inédito, o clube inglês divulgou nesta segunda-feira (14), a lista de 22 jogadores relacionados pelo técnico Pep Guardiola para a partida contra o Sevilla, na próxima quarta-feira (16), às 16h (de Brasília), no Estádio Georgios Karaiskakis, na Grécia.

A disputa pelo troféu da Supercopa da Europa coloca frente a frente o vencedor da Champions (Manchester City) contra o campeão da Liga Europa (Sevilla).

O principal desfalques do City para a decisão é o meia Kevin de Bruyne. O belga teve uma nova lesão muscular durante a estreia do clube na Premier League, na última sexta-feira (11). Assim, o craque deve ficar afastado por algumas “semanas”, de acordo com o técnico Pep Guardiola.

Além disso, João Cancelo, Bernardo Silva e Rúben Dias também não foram relacionados para a partida e completam a lista de desfalques.

Por fim, a delegação do City embarcou para a Grécia nesta segunda-feira e fará um treinamento no palco do jogo no dia seguinte, antes de encarar o Sevilla na briga pelo título europeu.

