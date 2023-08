Inter anuncia a contratação do espanhol Hugo Mallo

O lateral Hugo Mallo foi anunciado como reforço do Internacional nesta segunda-feira. O espanhol já estava em Porto Alegre, onde desembarcou no último domingo e, segundo informações da “Zero Hora”, realizou exames médicos nesta segunda-feira (14).

O jogador de 32 anos assina um contrato de um ano com a equipe gaúcha. Hugo Mallo trabalhou com Coudet no Celta de Vigo, seu último clube. Ele estava livre no mercado e, por isso, o Inter conseguiu a sua contratação “fora” da janela de mercado.

“Eu conheço ele, precisávamos encontrar um jogador de graça, ele estava livre, a possibilidade de trazer um lateral que também pode jogar de zagueiro, apesar de não ser tão alto tem bom jogo aéreo e já jogou comigo como zagueiro. É para complementar o grupo, não para tirar ninguém. Para competir. Quando perdemos (algum jogador), sempre encontramos dificuldade”, explicou o técnico do Inter em entrevista coletiva.

Carreira de Hugo Mallo

O lateral fez toda sua carreira no Celta de Vigo. Por lá, ele atuou por mais de 400 jogos, estreando aos 18 anos e era o capitão da equipe da Galícia. Hugo se tornou o atleta com mais partidas no Campeonato Espanhol na história do clube.

