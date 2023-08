Manchester City incrementa proposta para ter Lucas Paquetá

O Manchester City parece estar bastante interessado em se reforçar com Lucas Paquetá ainda nesta janela de transferências onde a quantia investida não parece ser problema para os atuais campeões do Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões da Europa.

Segundo informação do jornal inglês Daily Mail, depois de ver o West Ham negar sua primeira proposta, os Citizens planejam oferecer um modelo de acordo com variação entre taxa fixa e objetivos contratuais que podem ultrapassar a casa dos R$ 560 milhões.

Apenas no que se refere a oferta em si, o valor chegaria a 93 milhões de euros (R$ 502,4 milhões) além de outros € 12 milhões (R$ 64,8 milhões) diluídos em metas contratuais, mecanismo que tem entrado em voga no mercado para bareatear o investimento inicial em reforços.

Desta forma, a avaliação total da transação para o atleta de 25 anos de idade chegar ao Manchester City seria 105 milhões de euros. Valor esse que, na cotação atualizada, chega a R$ 567,2 milhões.

Desde sua chegada ao futebol europeu após revelado e profissionalizado no Flamengo, Lucas Paquetá ficou por duas temporadas no Milan, sem tanto brilho, antes de ‘se encontrar’ com atuações mais vistosas em Lyon (2020 à 2022) e, mais recentemente, o West Ham.

