Manchester United bate o Wolverhampton e estreia com vitória na Premier League

Estreia com vitória. O Manchester United recebeu o Wolverhampton nesta segunda-feira no encerramento da primeira rodada da Premier League 2023/24, e o time de Erik ten Hag começou o torneio com o pé direito. Diante do seu torcedor no Old Trafford, os Diabos Vermelhos venceram os Lobos por 1 a 0.

O único gol da partida foi marcado na etapa final, aos 30 minutos, pelo zagueiro Raphaël Varane. Com o resultado, o Manchester United soma seus primeiros três pontos, enquanto o Wolverhampton, obviamente, permanece zerado.

PRIMEIRO TEMPO SEM GOLS

Jogando em casa, o Manchester United tentou dominar a partida no começo e até teve boa chance. Em trama pela direita, Antony tocou para Rashford, mas o camisa 10 parou em defesa do goleiro José Sá. O Wolverhampton, porém, também levou perigo ao time mandante. Apostando em contra-ataques, os Lobos assustaram duas vezes. A primeira foi com Sarabia, e a segunda com o brasileiro Matheus Cunha. Ambos tiraram tinta da trave de Onana.

PRESSÃO VISITANTE

O jogo seguiu aberto na etapa final, mas os Lobos eram quem levavam mais perigo. O Wolverhampton chegou a colocar bola na trave com o brasileiro Matheus Cunha, que fez grande partida, mas não balançou as redes. Outros destaques foram os meio-campistas Mario Lemina, o luso-brasileiro Matheus Nunes e o ex-Flamengo João Gomes.

ZAGUEIRO ARTILHEIRO

Apesar da pressão do time visitante, o Manchester United conseguiu balançar as redes. Aos 30 minutos, Bruno Fernandes recebeu na direita e achou lindo passe por cima para Wan-Bissaka. O lateral cruzou para o meio, e o zagueiro Raphaël Varane apareceu como um legítimo centroavante para desviar para o fundo das redes.

SEQUÊNCIA

Manchester United e Wolverhampton voltam a campo no próximo fim de semana pela segunda rodada da Premier League. Os Diabos Vermelhos têm compromisso com o Tottenham, fora de casa, enquanto os Lobos encaram Brighton, em casa. As duas partidas acontecem no sábado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.