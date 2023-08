Artilheiro do Brasileiro, Tiquinho recebe visita ilustre de Zico

Artilheiro do Brasileirão, Tiquinho Soares recebeu uma visita ilustre no domingo de dia dos pais. O atacante do Botafogo foi “tietado” por Zico, ídolo do rival Flamengo. As informações são do “ge”.

Tiquinho, que ainda se recupera de um estiramento no joelho esquerdo, estava atendendo algumas crianças em seu condomínio, quando foi avistado pelo Galinho, que passava a data comemorativa na casa do seu filho.

Zico foi cumprimentar o atacante e aproveitou para levar o cunhado do filho, que usava uma camisa do Glorioso.

Apesar da grande fase que vive pelo Botafogo, Tiquinho Soares só deve retornar aos gramados em até cinco semanas por conta da lesão sofrida no dia 6 de agosto, no duelo contra o Cruzeiro, no Mineirão.

