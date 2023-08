Ingressos de Philadelphia Union x Inter Miami esgotam em minutos

Habitualmente vista como uma competição mais ‘amistosa’ entre os times da Major League Soccer (MLS) e da Liga MX, a Leagues Cup ganhou um ótimo atrativo com o desembarque de Lionel Messi no Inter Miami e suas apresentações de gala até então.

Não por acaso, segundo informação que foi divulgada pela ESPN dos Estados Unidos, levaram apenas oito minutos para que se esgotassem todos os ingressos. A partida entre Philadelphia Union e a equipe do astro argentino terá casa cheia. O duelo em questão está marcado para à próxima terça-feira (15), às 20h (de Brasília), no Subaru Park.

O clube da Pensilvânia, aliás, confirmou por meio de nota oficial. Além dos vendidos, restaram apenas entradas onde não há garantia de assentos.. Podendo, assim, a pessoa adquirir o ingresso e ter de assistir a partida em pé.

Outro ponto que chama a atenção do impacto imediato de Messi no Inter Miami é a majoração substancial do preço médio de ingressos em jogos envolvendo a franquia radicada na Florida. Para se ter uma ideia, enquanto o valor para o confronto entre Philadelphia Union e FC Dallas (retomada da MLS) tem valor mais acessível de 15 dólares (R$ 74), a entrada mais barata do embate de amanhã está avaliada em 422 dólares (quase R$ 2,1 mil).

