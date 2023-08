Questão financeira ‘mela’ chance de Sergio Ramos no América-MEX

Nas últimas semanas, a informação de que o zagueiro espanhol Sergio Ramos recebeu proposta do América para atuar no futebol mexicano tomou forma em diversos veículos do país. Entretanto, a tendência é que o interesse não evolua para um efetivo acerto.

Segundo relatou nas redes sociais o jornalista mexicano Miguel Arizpe, houve uma abordagem por parte da diretoria das Águilas que ultrapassou o campo das sondagens e chegou ao campo da proposta. Viajando, inclusive, para a Espanha onde as conversas se desenvolveram.

Entretanto, o aspecto financeiro é ponto que pesa negativamente para um acordo, já que os valores envolvidos na transação nao atingem as pretensões do defensor hoje com 37 anos de idade que tem no currículo passagens por Sevilla, Real Madrid e Paris Saint-Germain. Além da carreira em clubes, são 180 partidas com a camisa da seleção espanhola, marcando 23 gols e participando de quatro edições de Copa do Mundo.

Com a probabilidade de rumar para o México, ao menos por ora, afastada, dois mercados surgem com maior força para convencerem Sergio Ramos de deixar o mercado europeu: o ascendente futebol da Arábia Saudita ou mesmo outro país bem próximo de território mexicano, os Estados Unidos. Mais precisamente, a Major League Soccer (MLS).

