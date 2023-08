Associação de Árbitros denuncia Felipe Melo por reclamar de juiz

A Associação Brasileira de Árbitros de Futebol (Abrafut) denunciou o volante Felipe Melo, do Fluminense, ao Superior Tribunal de Justiça desportiva (STJD). O motivo foi a reclamação do jogador após a derrota do Tricolor para o Grêmio, neste domingo (13). Após o jogo, o camisa 30 afirmou que o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima deveria ser preso.

O lance que gerou a indignação de Felipe aconteceu nos acréscimos do segundo tempo, quando a arbitragem não deu pênalti sobre Nino, do Fluminense, na altura em que o Grêmio ganhava por 2 a 1. Este, portanto, acabou sendo o resultado final.

“Esse juiz tem que ser preso! CBF, isso não existe! Pênalti claro, roubaram o Fluminense! Ninguém vai falar nada? Eu quero escutar o que vocês têm a falar! Onde é que está o VAR? Já é difícil para caramba ganhar do Grêmio fora de casa, aí tem um pênalti claríssimo e o VAR fala que nada aconteceu! É um roubo, uma covardia! Vão fazer o que for comigo, que façam, não vou deixar de falar, não! O Fluminense foi assaltado”, exclamou Felipe, em um vídeo postado na rede social Instagram.

A associação pede para que o STJD julgue e puna Felipe Melo, mas não é certo se o tribunal irá denunciá-lo. Num comunicado oficial, nesta segunda-feira, a Abrafut afirmou que Felipe Melo “confunde por completo a liberdade de expressão (…) com uma suposta liberdade no uso de palavras para atingir a honra e a dignidade de profissionais, acusando-os inclusive de roubo”. O jogador sequer estava em campo: afinal, suspenso, assistiu ao jogo de casa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.