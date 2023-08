Espanha x Suécia: onde assistir, escalações e arbitragem

Na manhã desta terça-feira (15/8) será conhecida a primeira seleção finalista da Copa do Mundo Feminina. Às 5h (de Brasília), no Estádio Eden Park, em Aukland, na Nova Zelândia, a Espanha enfrenta a Suécia. As espanholas eliminaram a Holanda nas quartas na prorrogação, por 2 a 1 (após 1 a 1 no tempo normal). Já as suecas, que eliminaram os EUA nas oitavas, bateram as japonesas nas quartas. Este jogo terá arbitragem brasileira, Edina Alves no apito; Neuza Back e Leila Cruz como auxiliares.

A Espanha, que carrega ligeiro favoritismo, alcança a semifinal do Mundial pela primeira vez. Já a Suécia jogou a semi em quatro oportunidades: 1991, 2003, 2011 e 2019. Apenas em 2003 passou para a final, mas perdeu a decisão para a Alemanha. Quem levar a melhor neste duelo entre espanholas e suecas enfrentará Austrália ou Inglaterra, que fazem a outra semifinal nesta quarta-feira (15/8) no Estádio Olímpico, em Sydney.

Onde assistir

Os canais SporTV (fechada), CazéTV (youtube) e Fifa+ (www.fifa.com) transmitem. Mas a CazéTV começa a cobertura 1h antes.

Como está a Espanha

O técnico Jorge Vilda tem um desfalque certo: Hernández, suspensa por acúmulo de cartões amarelos. Mas teve a boa notícia de que a apoiadora Aitana Bonmatí, melhor jogadora da equipe neste mundial, e a zagueira Codina se recuperaram das dores musculares e estão confirmadas. E tudo indica que Paralluelo, que entrou durante o jogo com a Holanda e foi essencial para a classificação às semis, deve começar desde o início.

“As pessoas talvez não achassem que tínhamos muita chance depois do jogo com o Japão (na fase de grupos, o time foi goleado por 4 a 0). Mas, contra a Holanda, mostramos o nosso valor. Viemos para conquistar a Copa e estamos a dois jogos de alcançar isso”, disse a atacante Caldentey ao site da Fifa.

Como está a Suécia

O técnico Peter Gerhardsson não tem problema de lesão ou suspensão. Assim, pode escalar a força máxima. Dessa forma, repete a escalação que começou os jogos contra Estados Unidos e Japão. E pouico deve mudar a sua estreuitura de jogo: forte marcação rapidez no ataque e, na vbola parada, aposta no jogo aéreo para encontrar a zagueira Ilestadt (que fez quatro gols e é uma das artilheiras da competição).

“É bom termos enfrentado Estados Unidos e Japão antes deste jogo, porque a Espanha é uma mistura dos dois, com a posse de bola e o aspecto físico que têm. A acreditamos muito em nós mesmas. Esperamos um bom resultado contra a Espanha”, disse a lateral-direita Bjorn.

ESPANHA X SUÉCIA

Copa do Mundo Feminina – Semifinal

Data e horário: 15/8/2023, 5h (de Brasília)

Local: Eden Park, Aukland (NZL)

ESPANHA: Coll; Hernández, Paredes, Codina e Batlle; Bonmatí, Abelleira, Hermoso e Redondo; González e Caldentey. Técnico: Jorge Vilda

SUÉCIA: Musovic; Bjorn, Ilestadt, Eriksson e Andersson; Agendahl, Rubensson, Kaneryd e Asllani; Rolfo e Blackstenius. Técnico: Peter Gerhardsson

Árbitro: Edina Alves (BRA)

Auxiliares: Neuza Back e Leila Cruz (BRA)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

