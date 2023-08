Philadelphia Union x Inter Miami: escalações e onde assistir

Lionel Messi está prestes a disputar sua primeira final com a camisa do Inter Miami. Para isso, o craque argentino precisa ajudar a sua equipe a vencer o Philadelphia Union nesta terça-feira (15), às 20h, no Subaru Park, na Pensilvânia, pela semifinal da Leagues Cup. O duelo será disputado em jogo único, ou seja, quem vencer garante vaga na decisão e encara Monterrey, do México, ou Nashville, dos Estados Unidos.

Assim, o Inter Miami vem de uma vitória por 4 a 0 sobre o Charlotte FC, na última sexta-feira (11). Por outro lado, o Philadelphia Union passou pelo Querétaro, do México, após triunfo por 2 a 1.

Dessa maneira, a esperança de gols do Inter Miami fica por conta de Lionel Messi. Desde que foi contratado pelo clube da Flórida, o craque argentino não passou uma partida sequer sem balançar a rede e credenciou sua equipe como uma das favoritas ao título da Leagues Cup.

Philadelphia Union x Inter Miami

Semifinal da Leagues Cup

Data e horário: terça-feira, 15/08/2023, às 20h (de Brasília)

Local: Subaru Park, na Pensilvânia (EUA)

Philadelphia Union: Blake; Glesnes, Elliott e Lowe; Martínez, Mbaizo, Wagner, Añez e McGlynn; Carranza e Uhre. Técnico: Jim Curtin.

Inter Miami: Callender; Yedlin, Miller, Kryvtsov e Jordi Alba; Sergio Busquets, Arroyo e Diego Gómez; Robert Taylor, Lionel Messi e Josef Martínez. Técnico: Tata Martino.

Onde assistir: AppleTV

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.