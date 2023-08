Tiquinho mostra boa movimentação em vídeo de Rafael: ‘Quase pronto’

Pouco a pouco, Tiqunho Soares evolui no tratamento da lesão no joelho esquerdo e dá mostras de que pode estar pronto para jogar antes do prazo de cinco semanas. Dessa vez, foi o lateral-direito Rafael que filmou o artilheiro do Brasileirão no CT Lonier. Primeiro, o camisa 9 se levanta e brinca que está sentindo dores. Porém, em seguida, faz movimentos bem mais ágeis.

O post agitou as redes sociais. Afinal, o clássico contra o Flamengo está marcado para o dia 2 de setembro. Caso jogue, a recuperação terá levado 22 dias até a bola rolar. Se ainda estiver fora de ação, Tiquinho, dessa forma, só retorna após a parada para a Data-Fifa, no dia 18.

O Alvinegro, com isso, foi ao mercado e repatriu Diego Costa, de 34 anos. O centroavante, aliás. já está no Rio de Janeiro, fez exames médicos e assinou até dezembro. Se for inscrito no BID da CBF até sexta, terá condições de jogo contra o São Paulo, sábado, no Morumbi. Do contrário, Eduardo, mais adiantado, e Janderson disputam a vaga no comando do ataque.

