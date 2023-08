Vasco escalado: Vegetti é titular pela primeira vez contra RB Bragantino

O Vasco está escalado para enfrentar o RB Bragantino, às 21h desta segunda-feira, com Pablo Vegetti no comando de ataque pela primeira vez. Afinal, o atacante argentino entrou no segundo tempo, contra o Grêmio, e decidiu a partida. Ele assume a vaga de Sebastian Ferreira, outro reforço recém-contrato. O paraguaio, no entanto, não marcou gols nos dois jogos que participou.

Na posição de Bruno Praxedes, que est´emprestado pelo Bragantino e não pode jogar, por questões contratuais, entra Marlon Gomes. Na defesa, Medel segue ao lado de Léo e Robson Bambu é o lateral-direito, barrando Puma Rodríguez.

