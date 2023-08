Palmeiras marca no fim e vence Cruzeiro no Brasileirão

Em jogo truncado pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras balançou a rede nos acréscimos da partida e assumiu a vice-liderança isolada da competição. Flaco López deixou o branco de reservas e desviou um cruzamento aos 51 minutos do segundo tempo para garantir o triunfo no Allianz Parque na noite desta segunda-feira (14).

Dessa maneira, o Palmeiras chegou aos 34 pontos e subiu para a segunda posição.

Os grandes desfalques do Palmeiras nesta segunda-feira (14) foram Dudu (lesão na panturrilha direita) e Piquerez (poupado). Além disso, Marcelo Lomba ganhou uma oportunidade no gol alviverde, uma vez que Weverton foi preservado pelo técnico Abel Ferreira.

Por outro lado, o Cruzeiro teve uma atuação segura diante do Palmeiras mas deixou um ponto importante escapar no último lance do jogo. No entanto, a Raposa chegou ao quinto jogo consecutivo sem vitória no Brasileirão. Assim, foram três empates e duas derrotas. Dessa maneira, a equipe perdeu posições na tabela e está com apenas seis pontos acima do Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Além disso, a partida desta segunda-feira marcou o reencontro de Palmeiras e Cruzeiro, que voltaram a se enfrentar após quase quatro anos. O último jogo entre as equipes havia sido em 8/12/2019, com vitória do time paulista no Mineirão que decretou o rebaixamento da Raposa.

O jogo

O primeiro tempo foi truncado e sem grandes emoções no Allianz Parque. Mas, o Cruzeiro, logo no primeiro minuto, levou perigo com chute de Wesley. Por outro lado, o Palmeiras teve mais posse de bola no primeiro tempo, embora não tenha criado grandes chances para abrir o placar. Dessa maneira, as defesas de ambas equipes desempenharam um bom papel e a definição do placar ficou para o segundo tempo.

Na volta do intervalo, o Palmeiras foi para cima e Artur desperdiçou uma grande chance logo aos seis minutos. O atacante recebeu livre na pequena área após jogada de bola parada e finalizou por cima do gol. Por outro lado, o Cruzeiro assustou com Wesley, que finalizou para fora após sair cara a cara com o goleiro Marcelo Lomba. Após alterações em ambas equipes, o ritmo de jogo diminuiu e poucas chances foram criadas. Mas, em jogada de bola parada, o atacante Flaco López apareceu livre para desviar uma bola para o fundo da rede e garantir a vitória por 1 a 0.

PALMEIRAS 1X0 CRUZEIRO

19ª rodada do Brasileirão-2023

Data e horário: 14/08/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Zé Rafael (Flaco López, aos 36′ do 2t), Gabriel Menino (Richard Ríos, aos 47′ do 2t) e Raphael Veiga; Artur (Luis Guilherme, aos 18′ do 2t), Jhon Jhon (Breno Lopes, aos 18′ do 2t) e Rony (Endrick, aos 18′ do 2t). Técnico: Abel Ferreira.

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William (Palacios, no intervalo), Neris, Luciano Castán e Marlon (Kaiki, aos 38′ do 2t); Matheus Jussa, Lucas Silva e Mateus Vital (Machado, aos 6′ do 1t); Wesley, Arthur Gomes (Bruno Rodrigues, aos 20′ do 2t) e Rafael Elias (Gilberto, aos 20′ do 2t). Técnico: Pepa.

Gol: Flaco López, aos 51′ do 2t (1-0).

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ – Fifa)

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR – Fifa)

Cartões amarelos: Gustavo Gómez (PAL); Matheus Jussa, Gilberto e Palacios (CRU)

