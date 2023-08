Palmeiras x Corinthians, semifinal do Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações

Corinthians e Palmeiras decidem nesta terça-feira (15), às 21h30, na Neo Química Arena, quem será o outro finalista do Campeonato Brasileiro sub-20. Na partida de ida, o Verdão conseguiu uma grande vantagem. Afinal, jogando em Santana de Parnaíba, o Alviverde bateu o Timão por 5 a 1 e pode perder por até três gols de diferença que avança para a final pelo segundo ano seguido. Quem avançar encara o Flamengo, que eliminou o Santos na outra semifinal.

Onde assistir?

O canal SporTV transmite a partida a partir das 21h30

Como chega o Corinthians?

O Timão precisará fazer uma partida irretocável para conseguir reverter a derrota de 5 a 1 na partida de ida. Para isso, a diretoria do clube decidiu não cobrar entradas para o duelo, pensando na força da torcida para ajudar a equipe. Além disso, o técnico Danilo deve contar com o atacante Giovane, que treinava com os profissionais, mas deve reforçar o Corinthians no duelo decisivo contra o rival Palmeiras.

Além disso, os destaques do Timão fica por conta do meia Breno Bidon e o atacante Higor. Afinal, eles já trabalharam com o elenco profissional e são observados pela comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo.

Provável Corinthians: Felipe Longo; Caipira, Vinicius Cressi, Thierry e Abimael; Vitor Robson, Thomas Lisboa e Breno Bidon; Higor, Giovane e Philippe. Técnico: Danilo.

Como chega o Palmeiras?

Por outro lado, o Verdão conta com a grande vantagem conquistada no jogo de ida para chegar novamente na final. No ano passado, o Palmeiras chegou a decisão e encarou justamente o Corinthians, saindo vencedor com um gol de Endrick.

Os destaques da equipe ficam por conta do meia Estevão, de apenas 16 anos, que já vem ganhando destaque. Além disso, o atacante Kevin é o grande nome desta equipe. Ele já vinha treinando com os profissionais e disputou a última Copa do Mundo-Sub 20. O goleiro Kaique também disputou o Mundial.

Provável Palmeiras: Kaique; Gilberto, Victor Reis, Michel e Arthur; Figueiredo, Patrick e Kauan Santos; Estêvão, Juninho e Kevin. Técnico: Lucas Andrade.

