Vasco ganha direito de enfrentar o Atlético-MG no Maracanã

Contrariando o desejo de Flamengo e Fluminense, o Vasco conseguiu uma liminar para jogar no Maracanã no próximo domingo (20), contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. A decisão judicial saiu na noite desta segunda-feira, fazendo com que o Cruz-Maltino possa atuar no Maraca no próximo fim de semana.

Em sua decisão, o juiz Mauro Nicolau Junior considerou que viu má vontade do Flamengo em negar ao Vasco a possibilidade de atuar no Maracanã, uma vez que não há jogos na data marcada para o compromisso contra o Galo. Ademais, destacou que o gramado é de última geração e que não haveria problemas por receber jogos consecutivos. Ele aponta ainda que “vetar sua utilização (do Maracanã) por um dos quatro grandes do futebol carioca viria a se caracterizar como um ato de exclusão”.

Flamengo e Fluminense, que dividem a administração do estádio, não queriam que a partida passasse para o Maracanã. Embora o Fluminense atue no sábado e o Fla só entre em campo na semana seguinte, ambos entendiam que o estado do gramado se prejudicaria caso o Vasco atuasse por lá. Entretanto, a definição da Justiça foi em favor do clube de São Januário.

O Vasco pretendia jogar no Maracanã como parte das comemorações pelos 125 anos de fundação do clube, comemorados no dia seguinte ao jogo. Mas a busca é também mais um capítulo na guerra de bastidores entre vascaínos, de um lado, e tricolores e rubro-negros, do outro. A nova licitação do estádio ainda não saiu e os cruz-maltinos seguem reclamando de favorecimento aos dois rivais por parte do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.