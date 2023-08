Vegetti marca, mas Vasco sofre pressão e segura empate com o Bragantino

Red Bull Bragantino e Vasco se enfrentaram, na noite desta segunda-feira (14/8), no encerramento da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O 1 a 1 no Nabi Abi Chedid contou com gols de Vegetti, que abriu o placar para os visitantes, e Gustavinho, que igualou nos acréscimos do primeiro tempo.

Com o resultado, os paulistas chegam a 32 pontos e desperdiçam a chance de entrar no G4, enquanto os cariocas, agora com 13, seguem atrás do Coritiba, 18º colocado, na zona de rebaixamento.

Primeiro tempo

O Vasco soube se comportar diante do domínio inicial dos anfitriões, que abusaram dos cruzamentos, principalmente com Sorriso. Contudo, os cariocas tiveram mais chances ao encaixarem transições para o ataque e, assim, chegarem à área em superioridade numérica. Aos 26 minutos, Vegetti tentou drible na entrada da área, e Aderlan fez o desarme de carrinho, mas tocando no atacante argentino. O árbitro Anderson Daronco foi chamado pelo VAR para analisar no monitor e considerou a falta. O próprio Vegetti converteu o pênalti.

Orellano ainda perdeu chance cara a cara com o goleiro Cleiton. Nos minutos finais, a insistência do Massa Bruta nos chuveirinhos foi recompensada. Medel afastou mal, e Gustavinho arremtou de primeira para empatar.

Segundo tempo

A etapa final só esquentou a partir dos 23 minutos, quando o Bragantino ficou mais agressivo e teve possibilidades de finalização de fora da área diante de um Vasco que se defendeu e não teve forças para atacar, com exceção para uma jogada em que Vegetti conseguiu aparecer com perigo dentro da área e finalizou para fora. Léo Jardim apareceu com boas defesas, assim como o setor defensivo cruz-maltino, que se manteve intacto durante o segundo tempo.

RED BULL BRAGANTINO 1×1 VASCO

19ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 6/8/2023 (segunda-feira)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan (Bruninho, 10’/2ºT), Luan Patrick, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom Silva, Lucas Evangelista, Gustavinho (Andrés Hurtado, 10’/2ºT), Luan Cândido (Matheus Gonçalves, 10’/2ºT); Sorriso e Thiago Borbas (Alerrandro, 31’/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha.

VASCO: Léo Jardim; Robson (Puma, 8’/2ºT), Medel (Capasso, 41’/2ºT), Léo e Lucas Piton (Galarza, 9’/2ºT); Zé Gabriel, Marlon Gomes (Jair, intervalo), Paulinho e Orellano (Figueiredo, 8’/2ºT); Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Gols: Vegetti, 31’/1ºT (0-1); Gustavinho, 52’/1ºT (1-1).

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Auxiliares: Mauricio Coelho Silva Penna (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Aderlan, Juninho Capixaba, Alerrandro (RBB); Orellano, Léo Jardim, Medel, Zé Gabriel (VAS)

Cartão vermelho: Ramón Diaz/técnico, 50’/1ºT (VAS)

