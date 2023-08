Série B: ABC e Ituano empatam no desfecho da 23ª rodada

ABC e Ituano ficaram no empate em 1 a 1 na noite desta segunda-feira )14/8), no encerramento da 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe do interior paulista largou em vantagem com Yann Rolim, mas Paulo Sérgio deixou tudo igual no Frasqueirão, em Natal.

Com o resultado, o Alvinegro potiguar chega a 14 pontos e segue afundado na lanterna da competição. Por outro lado, o Ituano permanece em 14º na tabela, agora com 26 pontos, e alcança quatro jogos de invencibilidade. Veja a classificação da Série B Os times voltam a campo no próximo sábado. Enquanto o ABC recebe o CRB novamente no Frasqueirão, o Ituano terá a visita do Criciúma, no Novelli Júnior, em Itu. Jogos da 23ª rodada Sexta-feira (11/8)

Novorizontino 2×1 Mirassol

Tombense 0x0 Sport

Sábado (12/8)

Criciúma 2×0 Londrina

Botafogo-SP 0x0 Ponte Preta

Sampaio Corrêa 1×1 CRB

Vila Nova-GO 1×1 Avaí

Domingo (13/8)

Chapecoense 0x1 Atlético-GO

Guarani 0x1 Juventude

Vitória 1×0 Ceará

Segunda-feira (14/8)

ABC 1×1 Ituano Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.