O Palmeiras contou com um gol de Flaco López aos 50 minutos do segundo tempo para vencer por 1 a 0 o Cruzeiro nesta segunda-feira (14), no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Brasileirão. O atacante, que entrou aos 36 minutos, aproveitou falta cobrada por Raphael Veiga para escorar e, assim, dar a vice-liderança na tabela ao Verdão.

Após a partida no Allianz Parque, pela 19ª rodada — a última do primeiro turno —, o herói da noite frisou a “raça” da equipe palestrina.

“Esse time aqui não desiste um minuto. O jogo segue até o final. Hoje (segunda-feira) foi mais uma demonstração da raça que tem o time, da raça que tem a torcida, que empurra até o último minuto. Hoje, felizmente, conseguimos a vitória”, disse o autor do gol.

