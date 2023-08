Vasco: Léo Jardim diz que retorno da torcida é ‘essencial’ para escapar da degola

O goleiro Léo Jardim, do Vasco, espera reencontrar o torcedores no jogo contra o Atlético-MG, domingo (20), às 11h (de Brasília), no Maracanã. Ele falou sobre a possibilidade após o empate em 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Para ele, o apoio da torcida cruz-maltina será “essencial” para buscar a recuperação no segundo turno do Campeonato Brasileiro.

“Com certeza, momento difícil para a gente, mas temos trabalhado muito para sair dessa situação. E o apoio do torcedor é essencial para a gente – disse o goleiro.

Léo Jardim teve participação efetiva e fez defesas importantes no empate contra o Red Bull Bragantino. O goleiro também valorizou o desempenho e o ponto somado nesta segunda-feira.

“A gente sabia que era um jogo difícil, Campeonato Brasileiro é muito disputado. Sabemos a qualidade do Bragantino, que já joga junto há muito tempo, e que não ia ser fácil. Apesar de todas as dificuldades, todo mundo correu, se empenhou muito, e é um ponto importante para o segundo turno”, completou.

Vasco consegue liminar para atuar no Maracanã

Mesmo à contragosto dos rivais Flamengo e Fluminense, o Vasco conseguiu uma liminar para jogar no Maracanã, no domingo.

Em sua decisão, o juiz Mauro Nicolau Junior considerou má vontade do Flamengo em negar ao Vasco a possibilidade de atuar no Maracanã, uma vez que não há jogos na data marcada para o compromisso contra o Galo.

Afinal, Flamengo e Fluminense alegaram que o veto ao rival estava relacionado à preservação do gramado, algo que não foi entendido dessa forma pela Justiça.

O Governo do Estado oficializou a nova cessão do Maracanã para Flamengo e Fluminense até outubro de 2023. O concessionário no contrato é o Flamengo, com o Fluminense entrando como interveniente anuente.

