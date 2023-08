Pepa eleva tom sobre suposta acomodação em derrota do Cruzeiro

O técnico Pepa não escondeu a insatisfação após a derrota do Cruzeiro no último minuto diante do Palmeiras, na noite desta segunda-feira (14/8), no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mas se por um lado havia abatimento no semblante do treinador, do outro ele elevou o tom na entrevista coletiva sobre uma suposta acomodação celeste quando se trata de “jogar bem”, mas não vencer.

“Ninguém aqui falou que está tudo beleza. Estamos frustrados, indignados. Se fôssemos para o campo sem organização, não disputássemos o jogo e não tivéssemos chances, seria preocupante”, iniciou o português.

A Raposa, aliás, não vence há cinco jogos. O último triunfo ocorreu diante do Vasco, pela 14ª rodada. Pepa, aliás, repetiu alguns discursos anteriores ao dizer que a Raposa está no caminho certo.

“Mas se não ganhamos mesmo sendo superiores no segundo tempo, o que vamos fazer? Continuar trabalhando, pois quem trabalha dessa forma, está mais próximo de ganhar. Vou ser repetitivo: é seguir trabalhando e caprichar nas finalizações. As coisas vão acontecer com naturalidade”, continuou.

Por fim, Pepa avaliou o desempenho do Cruzeiro em meio à derrota na capital paulista.

“Sabíamos que o Palmeiras iria entrar forte e pressionando, mas não soubemos aproveitar os espaços. No segundo tempo fizemos um grande jogo. Tivemos posse, deixamos o Palmeiras desconfortável e sofremos o gol em nosso melhor momento”, concluiu o treinador.

