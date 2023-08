Ramón Díaz deixará Bragança Paulista satisfeito com o empenho do Vasco no empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino. Para o treinador, o Cruz-Maltino cumpriu bem o seu papel na casa do adversário nesta segunda-feira (14).

“Estivemos muito bem no primeiro tempo. As duas equipes criaram situações. Nós tivemos duas ou três chances claras para marcar. A equipe pouco a pouco vai crescendo. Falta muito trabalho ainda, mas acho que o espírito é esse. É não dar-se por vencido em nenhum momento”, disse o treinador na coletiva de imprensa.

“Acho que a equipe não merecia perder, pela atitude que teve, pela dificuldade de encontrar uma equipe que joga muito bem. Podíamos contra-atacar e criar uma situação para ganhar também”, ressaltou.

Ramón Díaz ainda elogiou a contratação de Payet, que tem chegada programada ao Rio de Janeiro na próxima quarta-feira (16).

“Tem liderança, é um jogador de liderança, que tem muita experiência. Vai trazer essa tranquilidade de jogo que precisamos.”

Ramón Díaz pede desculpas por expulsão

O argentino também comentou sobre a sua expulsão nos minutos finais da partida, após reclamar de um lance sobre Gabriel Pec. Segundo o treinador, o erro, de fato, aconteceu, mas ressaltou que não será algo recorrente na sua passagem pelo futebol brasileiro.

“Eu peço desculpas. Me deixei levar pela emoção e entrei um pouco no campo, mas não vi pela emoção. Foi culpa minha, não do árbitro. Peço desculpas, não vai voltar a acontecer”, finalizou.

Com o resultado, o Vasco soma 13 pontos e está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será domingo, às 11h (de Brasília), contra o Atlético-MG, no Maracanã. O jogo vai marcar o retorno dos torcedores cruz-maltino após a punição de quatro partidas sem público imposta pelo STJD.

